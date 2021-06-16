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    10:59, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе назначили в Мажилисе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК назначили председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с законом «О комитетах и комиссиях Парламента Казахстана» на эту должность предлагаю кандидатуру депутата Армана Кожахметова», - сказал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты.

    По словам Н. Нигматулина, новый председатель комитета обладает рядом необходимых для работы профессиональных качеств.

    «Все вы прекрасно знаете Армана Тулешовича, квалифицированный и грамотный юрист, работает в этой сфере долгие годы. Он является депутатом трех созывов, в том числе был членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, хорошо знает работу данного комитета, имеет достаточный опыт и знания. И считаю, что кандидатура Армана Тулешовича соответствует для назначения на должность», - добавил Спикер Мажилиса.

    Напомним, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК досрочно прекращены полномочия депутата Палаты Каната Мусина.


    Теги:
    Парламент Назначения Политика Мажилис
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