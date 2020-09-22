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Председатели всех филиалов Nur Otan в Туркестанской области зарегистрировались в системе «Праймериз»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Сентября 2020, 20:29
Председатели всех филиалов Nur Otan в Туркестанской области зарегистрировались в системе «Праймериз»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области, председатель областного филиала партии Умирзак Шукеев объявил о регистрации в информационной системе «Праймериз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Праймериз, проводимый по принципу «Сильные лидеры - Сильная партия», ориентирован на охват различных социальных групп общества. Уверен, благодаря этой инициативе будут отобраны талантливые и креативные граждане, неравнодушные к общественной жизни» - сказал глава региона.
Следует отметить, в информационной системе зарегистрировались и председатели всех 16 городских и районных филиалов партии. На сегодня в регионе рядах партии «Nur Otan» насчитывается около 80 тысяч человек. Ожидается, что в онлайн-голосовании примут участие 70 тысяч, оставшиеся сделают свой выбор традиционным способом. Ведется работа по регистрации партийцев в системе «Праймериз». Напомним, голосование пройдет с 1 по 3 октября.


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