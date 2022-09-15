Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Межпарламентского союза, депутатом Ассамблеи Португальской Республики Дуарте Пашеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Парламентарии обсудили перспективные направления сотрудничества и договорились о проведении совместных мероприятий.

Ерлан Кошанов и Дуарте Пашеку обменялись впечатлениями от VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором глава Межпарламентского союза принял участие накануне. Спикер Мажилиса поблагодарил Дуарте Пашеку за поддержку политики Казахстана в укреплении межрелигиозного диалога.

«Уверен, что итоги и Декларация Съезда лидеров мировых религий станут важным ориентиром в продвижении культуры толерантности, взаимоуважения и миролюбия для правительств различных стран мира, международных организаций и площадок, включая институты ООН. Некоторые вопросы могли бы быть включены в повестку дня предстоящих мероприятий Межпарламентского союза», – предложил Ерлан Кошанов.

Дуарте Пашеку отметил, что многие конфликты в мире происходят по религиозным причинам. Очень важно, чтобы духовные лидеры донесли до населения, что религия – не повод для конфликтов.

«В этой связи роль Казахстана и вашего Президента очень важна, поскольку ваша страна – пример того, как представители различных религиозных течений могут жить в мире. Приверженность Касым-Жомарта Токаева к продолжению и усилению работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий является очень хорошим сигналом для всего мира», – сказал председатель Межпарламентского союза.

Обсудив перспективные направления сотрудничества, стороны договорились об усилении взаимодействия между Мажилисом Парламента и Межпарламентском союзом. Они подчеркнули особую актуальность вопроса экологии.

«Ваши реформы, направленные на улучшение окружающей среды, могут послужить примером для других стран Центральной Азии», - отметил Дуарте Пашеку. Он предложил провести одно из мероприятий Межпарламентского союза в столице Казахстана в следующем году и пригласил казахстанских парламентариев принять участие в мероприятиях МПС и Ассамблеи.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, депутаты Сената и Мажилиса Парламента.

Межпарламентский союз – старейшая международная парламентская организация со штаб-квартирой в Женеве, насчитывающая 179 государств-членов. Межпарламентский союз тесно сотрудничает с ООН, разделяет ее цели и задачи. Депутаты казахстанского Парламента регулярно участвуют в официальных мероприятиях Межпарламентского союза. Это уже второй визит Председателя Межпарламентского союза Дуарте Пашеку в столицу Казахстана. Первый состоялся в декабре 2021 года.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

Фото: www.parlam.kz