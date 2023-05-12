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Председателем Союза писателей Казахстана избран Мереке Кулкенов

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Мая 2023, 14:27
Председателем Союза писателей Казахстана избран Мереке Кулкенов Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ХVI съезде Союза писателей Казахстана утвержден новый состав правления союза, а его председателем избран общественный деятель и журналист Мереке Кулкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали зачитал поздравительное письмо Президента страны, а затем экс-председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет отчитался о проделанной за пять лет работе.

В ходе своего выступления Улыкбек Есдаулет объявил о своем уходе в связи с избранием его председателем Союза писателей тюркского мира, в состав которого входят писатели из 15 стран мира. На встрече также с речью выступили лауреаты Государственной премии, писатели Дулат Исабеков, Кадирбек Сегизбаев, поэт-драматург Иранбек Оразбаев, депутат Мажилиса, поэт Казыбек Иса и другие.

Позже председателем Союза писателей Казахстана был избран писатель, заслуженный деятель Казахстана Мереке Кулкенов. Также были назначены его заместители.

Писатель, журналист Мереке Кулкенов родился 8 ноября 1951 года в селе Карабау Кызылкогинского района Атырауской области. Заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана, депутат Алматинского городского маслихата. Лауреат Президентской премии в области СМИ.

После службы в армии в 1970 году с 1971 по 1973 годы работал помощником издателя в типографии газетно-журнального издательства ЦК Компартии Казахстана. В 1978 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби). После окончания университета работал корреспондентом в средствах массовой информации газеты «Қазақстан пионері», телеканала Казахстан, журнала «Пионер» и газеты казахской литературы.

С 1993 по 1997 год - главный редактор республиканского общественно-литературного журнала «Жалын», с 1997 по 2006 год - главный редактор республиканской газеты «Ана тілі», с 2006 года - главный редактор литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», с 2018 года заместитель председателя Союза писателей Казахстана. Является автором множества статей и книг.

До этого с 2018 года председателем Союза писателей Казахстана был Улыкбек Есдаулет.


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