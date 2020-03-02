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Председателем правления Аграрной кредитной корпорации избран Баглан Култаев

2 Марта 2020 18:11
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Председателем правления Аграрной кредитной корпорации избран Баглан Култаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров председателем правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) холдинга «КазАгро» избран Баглан Култаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь холдинга Дамир Аспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как акционер, Холдинг заинтересован и всецело поддерживает политику открытости и прозрачности. В целях реформирования «КазАгро» утверждена Программа трансформации Холдинга. В рамках реализации данной задачи идет процесс принятия корпоративных и организационных решений. В соответствии с действующим законодательством и принципами корпоративного управления разграничены полномочия акционера, Совета директоров и правления акционерного общества. В частности, прекращение полномочий Председателя правления относится к компетенции Совета директоров», - отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Баглан Култаев занимал должность управляющего директора – члена правления корпорации.


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Ключевые слова: Назначения, Сельское хозяйство,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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