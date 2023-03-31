Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Председателем маслихата города Жезказгана избрана Раушан Капарова

Агата Мухамеджанова
31 Марта 2023, 15:32
Председателем маслихата города Жезказгана избрана Раушан Капарова

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – На I внеочередной сессии VIIІ созыва Жезказганского городского маслихата были представлены вновь избранные депутаты. Народным избранникам вручили нагрудные знаки депутата и удостоверения, передает корреспондент Казинформ.

В Жезказганский городской маслихат по 13 избирательным округам были избраны 13 народных избранников. Сегодня им были выданы депутатские мандаты.

В числе вновь избранных депутатов:

1. Есен Усен Бекболатович

2. Мусилов Мейрам Муханбедиевич

3. Капарова Раушан Онгонисовна

4. Рахай Нурдаулет Курманкулович

5. Умирбеков Ринат Кайратович

6. Шаяхметов Мурагер Ерланович

7. Рустемов Амир Альмуханович

8. Нурмаганбетов Едиге Тулегенович

9. Рымбаева Роза Жиханкеровна

10. Есжанова Мейрамкуль Токсеитовна

11. Шлехт Александр Владимирович

12. Ибадатова Турсынай Шахмуратовна

13. Альсеитов Ануарбек Муратович

photo

В сессии принял участие и. о. акима города Қусол Кусаинов. Он пожелал депутатам успехов в работе и выразил свою уверенность что новоизбранные депутаты оправдают надежду народа и будут служить во благо страны.

Второй вопрос в ходе совещания – избрание председателя городского маслихата. На этот пост депутаты выдвинули кандидатуру Раушан Капаровой. Из 12 присутствующих в зале депутатов 11 проголосовали за предложенного кандидата. В результате Раушан Капарова была избрана председателем маслихата города Жезказгана.

photo


Выборы   Регионы   Маслихат   Улытауская область   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске