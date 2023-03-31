Председателем маслихата города Талдыкоргана стал Темирболат Ахажан

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Талдыкоргана избран Темирболат Ахажан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг состоялась первая сессия Талдыкорганского городского маслихата восьмого созыва, в ходе которой на должность председателя маслихата была выдвинута кандидатура Темирболата Ахажана и поддержана депутатами.

Темирболат Ахажан родился 24 мая 1964 года в селе Еркин, находящемся в черте города Талдыкоргана. Имеет высшее образование по специальности «инженер-механик» и «юрист».

Работал в ряде товариществ и корпораций, таких как «Нур-Шапагат Курылыс», «Достык» и другие. С 2019 года - секретарь маслихата города Талдыкоргана.

Является членом партии Amanat, участвовал в выборах по списку этой партии.

Всего в маслихат города Талдыкоргана избрано 18 депутатов.