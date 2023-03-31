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Председателем маслихата города Семея избран Данияр Шакаримов

Мейрамбек Байгарин
31 Марта 2023, 13:16
Председателем маслихата города Семея избран Данияр Шакаримов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Семея избран Данияр Шакаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данияр Кайырханулы родился в 1981 году в городе Аягозе Абайской области.

Трудовой путь начал на должности бухгалтера в наркологическом диспансере города Семея в 2000 году.

В 2004-2013 годах работал на различных должностях в департаменте таможенного контроля по Восточно-Казахстанской области Комитета таможенного контроля.

В 2014-2016 годах работал главным специалистом в департаменте государственных доходов по ВКО Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2016-2018 годах - специалист по госзакупкам ТОО «KAZTYRE» в городе Жезказгане.

В 2018-2019 годах был заместителем руководителя отдела предпринимательства города Семея, в 2019-2021 году – руководителем отдела.

В мае-ноябре 2022 года работал руководителем отдела физкультуры и спорта города Семея.

С ноября 2022 года по настоящее время был заместителем акима города Семея.

Председателем Абайского областного маслихата стал Куаныш Сулейменов.

Как ранее сообщалось, председателем Костанайского областного маслихата избран Сайлаубек Ещанов, Омаргали Байгабулов стал председателем Костанайского городского маслихата, Арман Бердагулов - председателем маслихата города Петропавловска, председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова, маслихат города Атырау возглавил Нурбол Курман.


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