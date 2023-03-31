Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова

Мейрамбек Байгарин
31 Марта 2023, 12:47
Председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошедшей сессии городского маслихата VIII созыва 32 избранным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. Все эти депутаты были избраны по одномандатным избирательным округам.

В ходе сессии на должность председателя городского маслихата была избрана Анар Даржанова, ранее исполнявшая обязанности секретаря городского маслихата.

«Это для меня большая ответственность. Я буду работать вместе с вами, используя весь свой трудовой опыт, свои знания», – сказала Анар Даржанова.

photo

Затем были избраны председатели постоянных комиссий городского маслихата.

«Перед нами стоит множество задач, проблем. У нас есть планы, начиная от чистоты в городе, развития инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов, до строительства социальных объектов. Эти задачи мы будем решать вместе. Я объявил с 1 апреля двухмесячную кампанию по санитарной очистке города. Надеюсь, что каждый депутат примет активное участие в этой кампании, мобилизует население в своем округе», – сказал аким Актобе Мурат Жоребеков.

photo

В Актобе сделали свой выбор 44,5% избирателей.

Как сообщалось ранее, председателем Актюбинского областного маслихата избрана Гулкасима Суентаева, ранее работавшая на должности заместителя акима области.

photo


Актюбинская область   Назначения   Выборы   Регионы   Маслихат   Актобе   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске