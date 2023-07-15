Председательство в ШОС, новые заводы, сотрудничество со Швейцарией: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о председательстве нашей страны в ШОС, о строительстве фиброоптического кабеля по дну Каспия, продолжении активной геологоразведки на месторождении Баксы. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Еurasia R eview: Охватывая лидерство: председательство Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году – Oткрыто

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Eurasia Review опубликовал статью, в которой анализируются перспективы Казахстана во время его председательства в ШОС с июля 2023 по июль 2024 года и подчеркиваются усилия Казахстана по решению региональных проблем, укреплению сотрудничества между государствами-членами и продвижению стабильности и прогресса в регионе.

«Казахстан благодаря своему стратегическому расположению в Центральной Азии, служит важным связующим звеном между Европой и Азией, предоставляя ценные перспективы и вклад в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что «Казахстан будет тесно сотрудничать со странами-членами для решения общих проблем безопасности, таких как терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков. Опыт Казахстана в борьбе с терроризмом, а также его тесное сотрудничество с региональными партнерами позволяют ему лидировать в улучшении ситуации».

Eu Reporter : Казахстан и Швейцария обсудили двустороннее партнерство

Eu Reporter сообщил о том, что 5 июля вице-премьер и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество.

«Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества во всех сферах, а также взаимодействия в многостороннем формате, включая важные вопросы международной и региональной повестки дня. Стороны также обсудили двустороннюю договорно-правовую базу с планами по расширению и укреплению партнерства, в частности, в сфере конфискации и возврата активов, полученных преступным путем», — говорится в статье.

Mining Technology : Polymetal приобрел дополнительную долю в месторождении Баксы в Казахстане

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Британский сайт Mining Technology сообщил о том, что англо-российская компания по добыче драгоценных металлов Polymetal International увеличила свою долю в собственности месторождения Баксы в Казахстане до 75%, путем реализации опциона на выкуп одного из партнеров проекта.

«За счет реализации опциона доля Polymetal в проекте увеличена с 7,5% до 75%. Остальные 25% акций принадлежат государственному АО «Казгеология», — сообщает издание.

В 2019 году Polymetal приобрел косвенную долю в проекте в размере 7,5%. На тот момент компания получила опцион на увеличение своей доли до 75% за счет финансирования геологоразведочных работ путем выдачи кредитов. В 2019–2022 годах Polymetal выполнил 20 км алмазного колонкового бурения на участке Баксы.

В заявлении Polymetal для прессы говорится: «Территория имеет развитую промышленную инфраструктуру: линии электропередач и железнодорожная ветка непосредственно примыкают к границам лицензий».

Caspian News : «АзерТелеком» и «Казахтелеком» продолжают строительство Транскаспийской волоконно-оптической линии связи

Фото: AzerTelecom

Caspian News сообщил о том, что телекоммуникационные операторы Азербайджана и Казахстана «АзерТелеком» и «Казахтелеком» подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

«Это соглашение знаменует собой еще один значительный шаг вперед в продолжающемся партнерстве компаний по строительству волоконно-оптической линии, которая пройдет по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан», — говорится в статье.

Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи позволит передавать данные с высокой пропускной способностью, соединяя регионы и преодолевая географические границы. К слову, новая ВОЛС станет первой подводной кабельной трассой, проложенной по дну Каспийского моря.

А KI press: Премьер-Министр Казахстана поручил Министерству экологии провести переговоры об увеличении подачи оросительной воды с Кыргызстаном и Узбекистаном

Фото: primeminister.kz

Кыргызский АKIpress сообщил о том, что Правительство Казахстана обсудило обеспечение водой сельхозпроизводителей южных регионов страны. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил активизировать восстановление, модернизацию и цифровизацию объектов гидроэнергетики для снижения потерь воды и внедрения водосберегающих технологий в АПК в целом.

«По словам министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, на растительность Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей влияет сухой гидрологический цикл. Ситуация стабильная в Алматинской и Жетысуской областях. Водохранилища в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях имеют недостаточный уровень воды. Министерство экологии работает с профильными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана по графикам подачи воды», — говорится в статье.

Отмечено, что власти Казахстана будут вести переговоры с соседними странами об увеличении подачи поливной воды.

Trend . az : Узбекистан намерен создать крупные сборочные производства сельхозтехники в Азербайджане и Казахстане

Фото: en.trend.az

Азербайджанский Trend.az сообщил о том, что Узбекистан планирует создать крупные сборочные производства сельскохозяйственной техники в Азербайджане и Казахстане. Об этом стало известно в ходе посещения заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Олимхоном Рустамовым предприятий сельскохозяйственного машиностроения в городе Чирчик Ташкентской области.

«В целях расширения производственной кооперации мы планируем создание крупных сборочных производств сельхозтехники в Казахстане и Азербайджане. Переговоры с партнерами уже находятся в завершающей стадии», — цитируют Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в статье.

В январе 2023 года был запущен единый проект – кластер ООО «Ташкентский тракторный завод». Общая стоимость проекта составила $65 млн. Годовая производственная мощность завода составляет 15 000 единиц сельскохозяйственной техники, а общая стоимость выпускаемой продукции достигает $165 млн. Согласно данным, компания экспортирует свою продукцию в соседние страны, в том числе в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Азербайджан.