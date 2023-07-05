Председательство Казахстана в ШОС придаст большой импульс всестороннему сотрудничеству - Руслан Мирзаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Руслан Мирзаев прокомментировал переход председательства в Шанхайской организации сотрудничества на период с 2023 по 2024 год к Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы хотел поздравить Республику Казахстан с вступлением в председательствование в Шанхайской организации сотрудничества. Одновременно мы выражаем полную уверенность в том, что под этим профессиональным председательствованием все сферы сотрудничества, которые предусмотрены нашими основополагающими документами, получат мощный импульс и будет совершенно качественный скачок, потому что казахстанская сторона всегда отличалась практической направленностью в своей организации и деятельности, в интеграционных процессах, экономическом сотрудничестве, в том числе в вопросах безопасности», - сказал Руслан Мирзаев.

Спикер отметил, что вопросы безопасности сейчас являются актуальными.

«Угрозы, которые существуют в наших регионах - общие. Контрабанда, наркотики, оружие, экстремизм и терроризм, нелегальная миграция. К сожалению, их актуальность не снижается. Но есть понимание среди руководителей компетентных органов в том, что мы обязаны эти вопросы совместно решать, обеспечивать мир, спокойствие и созидательный труд народов наших стран», - добавил он.

Руслан Мирзаев также высказался о вступлении Ирана в ряды стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

«Нас объединяет очень много вопросов по безопасности… Я думаю, что с вступлением Исламской Республики Иран в Организацию, мы будем плодотворно взаимодействовать по каналам пресечения незаконной миграции, борьбы с «тремя силами зла» (транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью), и с наркобизнесом, потому что, большое количество наркотиков проходит и по этой зоне», - отметил Руслан Мирзаев.

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества переходит к Казахстану от Индии. Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС выразил благодарность Премьер-министру Нарендре Моди, за успешное председательство Республики Индия в ШОС.

Глава государства на заседании Совета также предложил новую стратегию развития ШОС.

Сегодня в Алматы прошло 9-е заседание руководителей пограничных служб и компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем рассмотрены вопросы обстановки на государственных границах стран - участниц ШОС; подведены итоги совместных пограничных операций; обсуждены планы работ на 2024 год, а также выработаны общие меры противодействия актуальным вызовам и угрозам, связанные с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, незаконной миграцией и иными вызовами.