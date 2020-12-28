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Председатель Совета Безопасности принял министра обороны Нурлана Ермекбаева

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Декабря 2020, 18:06
Председатель Совета Безопасности принял министра обороны Нурлана Ермекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву было доложено о результатах боевой и оперативной подготовки Вооруженных сил по итогам 2020 года, а также принимаемых мерах по их совершенствованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев также рассказал о развитии военной медицины и участии Вооруженных Сил в мероприятиях по противодействию пандемии COVID-19.

По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.


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