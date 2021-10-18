Председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив встретилась с представителем Фонда Брижит Бардо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках деятельности по установлению контактов с зарубежными и международными организациями для привлечения к развитию гражданского общества Центром поддержки гражданских инициатив была организована встреча с представителем Фонда Брижит Бардо Бриджит Олуа. В ней также приняли участие местные неправительственные организации по защите прав животных, передает МИА «Казинформ».

Главная цель визита Брижит Олуа – содействие установлению контактов неправительственных организаций по защите животных с международными организациями для улучшения качества предоставляемых социальных услуг. По ее словам, Казахстан сегодня готов изменить отношение к защите прав животных. Представитель Фонда Брижит Бардо также дала положительную оценку работе грантополучателей Центра поддержки гражданских инициатив, деятельность которых направлена на защиту животных.

«Так как в фонд Брижит Бардо поступает много запросов из Казахстана о жестокости по отношению к животным, в частности к собаками и кошкам, то до пандемии коронавируса мы написали письмо Президенту вашей страны с просьбой предпринять меры. Касым-Жомарт Токаев ответил на наше письмо, отметив важность работы фонда. Он сказал, что полностью согласен с тем, что ситуация с обращением с животными в Казахстане должна изменится.

Можно сказать, что работа в этом направлении уже начата. В Казахстане наш фонд реализует программу по обучению ветеринаров в Семее. Ветеринары из всего Казахстана приезжают в Семей для обучения стерилизации, данная программа спонсируется нашим фондом.

Сегодня мне презентовали деятельность волонтеров в рамках реализации грантов Министерства информации и общественного развития. Я вижу, что была проведена очень хорошая и большая работа в рамках грантов, которые были получены волонтерами. И я очень рада увидеть вовлечение многих молодых людей, людей с благожелательными намерениями, помогать животным и обществу и готовыми направлять свои возможности в достижении этой цели», - отметила она.

В ходе встречи гости ознакомились с деятельностью Центра, в том числе и сфере защиты животных, результатами нескольких грантовых проектов «Birgemiz: Ayala», а также посетили фотовыставку «Человек собаке друг».

На сегодняшний день в целях формирования ответственного отношения к животным при финансовой Центра поддержки гражданских инициатив ОФ «Лига волонтеров Казахстана» реализует проект «Birgemiz: Ayala» .

По информации, председателя Правления Центра поддержки гражданских инициатив Лимы Диас в рамках данного проекта ведется работа не только по привлечению волонтеров, а также по обучению их основам ветеринарии, кинологии и зоопсихологии.

«Тема поддержки животных очень актуальна среди гражданского общества Казахстана. Наш центр оказывает информационную, административную и любую помощь и поддержку в рамках проекта «Birgemiz: Ayala». В рамках этого проекта предоставлено 5 малых грантов по 500 тысяч тенге для реализации инициатив в данном направлении.

Проводится сбор лучших практик социальных проектов, направленных на пропаганду гуманного обращения с животными, а также развитие и популяризация зооволонтерства через привлечение и обучение волонтеров основам ветеринарии, кинологии и зоопсихологии. Работа в данном направлении будет продолжена. Центр поддержки гражданских инициатив будет очень рад объединению общественных неправительственных организации, комьюнити групп и волонтеров во благо защиты прав наших братьев меньших», - сказала Лима Диас.

Представитель инициативной группы «Shiba Help Kz» Жамиля Турскельдина поделилась впечатлениями от встречи с представителем Фонда Бриджит Бордо Бриджит Олуа. По ее мнению, встреча позволила обсудить также рекомендации по изменению законодательства по защите прав животных.

«У нас и у представителей приютов из разных городов Казахстана была возможность высказать свое мнение о ситуации в стране по отношению к животным, мы могли высказать свою боль и потребности. Также была очень хорошая возможность обсудить законопроект «Об ответственном обращении с животными», который буквально недавно вошел в Мажилис. Мы обсудили доработки, которые необходимы в этом законе, а также эффективность совместной работы группы организаций во благо решения проблем с животными в нашей стране», - рассказала Жамиля Турскельдина.

По итогам мероприятия, стороны пометили ряд потенциальных направлений партнерства, а также договорились усилить работу по обеспечению защиты животных.

Следует отметить, что деятельность Фонда направлена на изменение подхода правительства и граждан к политике в отношении животных. Он популяризирует гуманный подход к проблеме бездомных животных – стерилизация, чипирование, вакцинирование и расширение прав животных, а также оказывает поддержку неправительственных организаций по всему миру. В Казахстане Фонд оказал финансовую помощь приюту для бездомных животных в Нур-Султане «Я живой», а также профинансировал проект ОФ «Четыре лапы плюс» по бесплатной стерилизации животных в городе Семей.