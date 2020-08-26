Председатель партии «Ауыл»: Укрупнение сельхозпредприятий – главный вопрос в аграрном секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими проблемами сталкивается отрасль сельского хозяйства? Какие меры нужно предпринять для решения этих вопросов? Об этом в ходе совместного заседания Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Ассоциации фермеров Казахстана рассказал председатель партии Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осенью планируем рассмотреть проблему уборки урожая. Во время осенне-полевых и весенне-полевых работ возникают различные проблемы. Это и нехватка дешевых горюче-смазочных материалов (ГСМ) по линии государства. Казалось бы, выделяются огромные средства на удешевление топлива, но и этого сегодня для фермеров недостаточно. Дорогой ГСМ, низкая производительность и потери влияют на себестоимость продукции. В конечном итоге это ощущается на цене конкретного продукта. Мы замечаем нехватку соответствующих кредитных ресурсов в период проведения осенне-полевых и весенне-полевых работ, нехватку техники. Все это влияет на результативность и производительность труда. Сегодня получение прибавочной стоимости становится прибавочным только из-за того, что техника не всегда соответствует тем технологиям, которые мы хотим внедрить в производство аграрного сектора», - рассказал журналистам Али Бектаев.

По его словам, такие же проблемы имеются и в животноводстве, в развитии сельской местности и инфраструктуры села. Со стороны государственных органов выделяются огромные средства. Однако эти средства нужно расходовать так, чтобы мы получили конкретные результаты.

«Около 70 % крестьянских и фермерских хозяйств являются мелкотоварными. Они обеспечивают около 68% производства продукции, но эти продукции не всегда отвечают качеству, стандарту, их не всегда можно хранить. Если бы это были крупные производства, можно было бы организовать и хранение, транспортировку, сбыт и реализацию, что повлияло бы на доход самих фермеров», - считает председатель партии.

Али Бектаев отметил, что мелкие крестьянские хозяйства имеют ограниченную площадь сельскохозяйственных земель, ограниченные возможности реализации каких-то своих программ и планов. Они не могут получать крупные суммы кредитных ресурсов для своего развития.

«Поэтому укрупнение сельскохозяйственных предприятий, земель на основе кооперации становится одним из главенствующих вопросов в аграрном секторе. Три года назад был принят закон о сельскохозяйственных кооперациях, который, к большому сожалению, работает не совсем эффективно. Возможно, необходимо дорабатывать какие-то механизмы, по которым можно обучать фермеров», - заключил он.

Напомним, сегодня Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Ассоциация фермеров Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве.