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Председатель ПА Совета Европы посетил Центр поддержки гражданских инициатив

17 Ноября 2021 14:42
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Председатель ПА Совета Европы посетил Центр поддержки гражданских инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Центра поддержки гражданских инициатив прошла встреча министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Риком Демсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИОР.

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Во встрече также приняли участие председатель Центра поддержки гражданских инициатив Л.Диас, президент Гражданского Альянса Казахстана Б. Нургазиева и представители ряда неправительственных организаций Казахстана.

Гостя ознакомили с работой офиса Центра поддержки гражданских инициатив, в котором граждане могут получить консультации по получению грантового финансирования.

В ходе встречи Аида Балаева отметила важность поддержания диалога с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, а также рассказала о реализации в Казахстане мер, направленных на укрепление прав человека и развитие гражданского общества.

Рик Демс отметил общие точки соприкосновения в деятельности ведомств, а также обсудил с представителями НПО вопросы гражданских и политических прав.

По итогам мероприятия участники выразили взаимную заинтересованность в конструктивном сотрудничестве на основе партнерства.

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#Общество   #Европа   #МИОР  
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