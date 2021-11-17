Председатель ПА Совета Европы посетил Центр поддержки гражданских инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Центра поддержки гражданских инициатив прошла встреча министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Риком Демсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИОР.

Во встрече также приняли участие председатель Центра поддержки гражданских инициатив Л.Диас, президент Гражданского Альянса Казахстана Б. Нургазиева и представители ряда неправительственных организаций Казахстана.

Гостя ознакомили с работой офиса Центра поддержки гражданских инициатив, в котором граждане могут получить консультации по получению грантового финансирования.

В ходе встречи Аида Балаева отметила важность поддержания диалога с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, а также рассказала о реализации в Казахстане мер, направленных на укрепление прав человека и развитие гражданского общества.

Рик Демс отметил общие точки соприкосновения в деятельности ведомств, а также обсудил с представителями НПО вопросы гражданских и политических прав.

По итогам мероприятия участники выразили взаимную заинтересованность в конструктивном сотрудничестве на основе партнерства.