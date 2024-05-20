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    14:20, 20 Май 2024 | GMT +6

    Председатель Национального собрания Турции посетил Мажилис РК

    Председатель Национального собрания Турции посетил Мажилис РК
    Фото: Мажилис

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился со спикером Национального собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Открывая встречу, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан и Турцию прочно объединяют общие духовные и культурные узы.

    Председатель Национального собрания Турции посетил Мажилис РК
    Фото: Мажилис

    — Крепкая дружба и созвучная политика лидеров наших государств выводят казахско-турецкие отношения на качественно новый уровень. Регулярные встречи наших президентов — яркое тому подтверждение. И мы с вами со стороны парламентов делаем все от нас зависящее, чтобы все договоренности, достигнутые на высшем уровне, претворялись в жизнь, — отметил спикер Мажилиса.

    Ерлан Кошанов ознакомил турецких коллег с экономическими и политическими реформами, которые проводятся в стране под руководством Касым-Жомарта Токаева. Он отметил что сегодня в Казахстане развивается политическая система, основанная на реальном балансе всех ветвей власти.

    Председатель Палаты рассказал также о новой экономической политике Главы государства, предусматривающей двукратный рост экономики к 2029 году. Зарубежные гости были проинформированы о текущей законотворческой деятельности Мажилиса. Состоялся обмен мнениями о работе депутатских групп дружбы двух стран.

    В свою очередь, Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Турция твердо поддерживает политические и экономические реформы Президента К.Токаева.

    Председатель Национального собрания Турции посетил Мажилис РК
    Фото: Мажилис

    — Это — смелые шаги на пути к демократии, благодаря которым авторитет и роль Казахстана на международной арене упрочатся. Между нашими народами сложились тесные многоплановые связи. Дружеские и искренние отношения связывают лидеров Турции и Казахстана. Уверен, что расширенное стратегическое партнерство между нашими государствами будет и впредь способствовать реализации перспективных проектов во многих сферах. Мы готовы наращивать взаимодействие, как между нашими двумя парламентами, так и в рамках многосторонних парламентских организаций, — заявил председатель Национального собрания.

    Спикер Мажилиса поблагодарил турецкий народ за поддержку Казахстана в период паводков. Он также напомнил, что в честь 100-летнего юбилея Турецкой Республики в прошлом году были открыты улица Анадолы в Астане, проспект и парк Турции в Шымкенте, а также возведен памятник Мустафе Ататюрку в Алматы.

    Председатель Национального собрания Турции посетил Мажилис РК
    Фото: Мажилис

    В завершение встречи Ерлан Кошанов выразил уверенность, что официальный визит Председателя Великого Национального собрания придаст мощный импульс дальнейшему укреплению политического диалога и развитию межпарламентских связей между Казахстаном и Турцией.

    Теги:
    Казахстан Турция Сотрудничество Международные отношения Мажилис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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