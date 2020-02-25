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Председатель МК Jas Otan  отметил высокую активность молодежи Туркестана

25 Февраля 2020 22:07
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Председатель МК Jas Otan  отметил высокую активность молодежи Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель молодежного крыла Jas Otan Елнур Бейсенбаев отметил высокую активность молодежи Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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«Личные достижения каждого молодого человека - это успех всей страны» - так отметил Первый Президент. Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда уделяет особое внимание молодежи. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева мы подводим итоги Года молодежи и начинаем Год волонтеров. В ближайшее время в этом направлении планируется большая работа», - сказал председатель молодежного крыла Jas Otan Елнур Бейсенбаев, специально приехавший с рабочим визитом в Туркестанскую область.

Затем Елнур Сабыржанулы ознакомился с работой областного молодежного ресурсного центра. Новый многофункциональный молодежный центр может одновременно обслуживать до 400 молодых людей. В состав центра входят Молодежный сервисный центр, мобильная группа, IT PARK, школа робототехники, коворкинг-зона, электронная библиотека, «Молодой солдат», «Школа добровольцев», «Строительные группы» и «Языковая школа», множество молодежных клубов, школ и кружков, в том числе различные молодежные организации и психотерапевтические клубы.

Также внутри здания находится зона отдыха и спортивная площадка для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса.

Первый заместитель партии Nur Otan Б. Байбек и председатель молодежного крыла Jas Otan Е. Бейсенбаев встретились в центре с активистами региона.

На прошедшей встрече эколог, защитник природы Гани Назарбек обратился по вопросу о защите дикой природы, растений, сохранности экологии и окружающей среды.

Гульжамила Сарсенбаевна, PR-менеджер Туркестанского регионального проектного офиса, предложила создать мультимедийный клуб для тесного общения между партией и журналистами. А президент благотворительного фонда «Шапагат» Еркинбай Шалтан подчеркнул, что партия должна оказывать поддержку инвалидам.

На встрече обсуждались пути решения насущных общественных проблем, а диалог состоялся в свободном формате.

Перед отъездом в священный город в Кентау председатель Молодежного крыла Jas Otan возложил венок к памятнику Б. Момышулы, ознакомился с музеем одноименного героя. Далее состоялась встреча со студентами, где речь шла о важных проектах по поддержке образованной и квалифицированной молодежи.

Кентауский трансформаторный завод стал следующим объектом посещения гостей. На сегодня здесь работает более 1200 человек. Около 1000 из них являются членами партии Nur Otan. И около 500 молодых людей являются членами Молодежного крыла Jas Otan.

Затем прошли встречи с членами городского молодежного крыла Jas Otan, Молодежного ресурсного центра, ознакомились с работой консалтингового центра «Кеңес орталығы» в городе Туркестане и встретились со студенческой молодежью МКТУ им. Х.А.Яссауи.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Нур Отан, Общество,
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