Председатель КНР Си Цзиньпинь начинает государственный визит в Сербию

После двухдневного визита во Францию председатель КНР Си Цзиньпинь продолжит европейское турне посещением Сербии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ведущая газета Сербии «Политика» пишет, что последний раз С. Цзиньпинь посещал страну в 2016 году, во время первого визита в Сербию за 32 года. В тот период между странами была подписана Декларация о стратегическом партнерстве.

В канун визита китайский лидер дал интервью этой газете.

— Это будет мой второй визит в качестве главы КНР в вашу страну, страну красоты и легенд. Тесное сотрудничество между нашими двумя странами на протяжении последних восьми лет принесло плодотворные результаты. С нетерпением жду встречи с президентом Александром Вучичем, другими сербскими лидерами, чтобы возобновить дружбу, изучить пути сотрудничества и сделать дружбу между Китаем и Сербией более динамичной, — отметил Си Цзиньпинь.

В Белграде предприняты серьезные меры безопасности. Так, китайскую делегацию охраняют 3,4 тысячи полицейских.

Борт С. Цзиньпиня в воздушном пространстве Сербии встретят и сопроводят сербские истребители МиГ-29. Вдоль шоссе в г. Белграде установлены китайские и сербские флаги, а перед Дворцом Сербии будет организована торжественная встреча китайской делегации, где планируется подписать более 30 соглашений.

Далее планируется, что после Сербии глава КНР С. Цзиньпинь посетит Венгрию.