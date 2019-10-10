Председатель Федерации профсоюзов РК подписал меморандум с акимом Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита Председателя Федерации профсоюзов РК в Туркестанкую область состоялась церемония подписания Меморандума о взаимном сотрудничестве между Федерацией профсоюзов РК и акиматом региона, передает МИА «Казинформ».
В рамках документа председатель ФПРК Ералы Тугжанов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выразили обоюдное намерение по развитию уровня социального партнерства и эффективной защиты социально-трудовых прав работников.
В ходе встречи Умирзак Шукеев отметил важную роль профсоюзов в улучшении благосостояния работников на рынке труда.
В свою очередь председатель ФПРК Ералы Тугжанов подчеркнул важность укрепления социального партнерства в развитии системы защиты трудовых прав и интересов работников.
Данное сотрудничество подразумевает совместную выработку и внедрение новых подходов и оптимальных вариантов для улучшения благосостояния жителей региона.
Справочно: В регионе действуют 1 656 профсоюзных организаций, в состав которых входит 132 592 членов профсоюза, охват профсоюзным членством составляет всего - 24% от 6 939 действующих предприятий с 239 600 наемных работников.
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