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Председатель Федерации профсоюзов РК подписал меморандум с акимом Туркестанской области

10 Октября 2019 18:51
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Председатель Федерации профсоюзов РК подписал меморандум с акимом Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита Председателя Федерации профсоюзов РК в Туркестанкую область состоялась церемония подписания Меморандума о взаимном сотрудничестве между Федерацией профсоюзов РК и акиматом региона, передает МИА «Казинформ».

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В рамках документа председатель ФПРК Ералы Тугжанов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выразили обоюдное намерение по развитию уровня социального партнерства и эффективной защиты социально-трудовых прав работников.


В ходе встречи Умирзак Шукеев отметил важную роль профсоюзов в улучшении благосостояния работников на рынке труда.

В свою очередь председатель ФПРК Ералы Тугжанов подчеркнул важность укрепления социального партнерства в развитии системы защиты трудовых прав и интересов работников.

Данное сотрудничество подразумевает совместную выработку и внедрение новых подходов и оптимальных вариантов для улучшения благосостояния жителей региона.

Справочно: В регионе действуют 1 656 профсоюзных организаций, в состав которых входит 132 592 членов профсоюза, охват профсоюзным членством составляет всего - 24% от 6 939 действующих предприятий с 239 600 наемных работников.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат,
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