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    21:37, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Председатель Евросовета опубликовал в Twitter фото с Президентом Казахстана

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    Фото: twitter.com/CharlesMichel
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского Совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter фотографию с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА «Казинформ».

    Шарль Мишель написал в соцсети, что во время беседы с Президентом Казахстана обсудил сотрудничество в вопросах транспорта, связи и сырья.

    Ранее сообщалось, что на полях саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.


    Теги:
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