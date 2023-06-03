Председатель Евросовета опубликовал в Twitter фото с Президентом Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского Совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter фотографию с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА «Казинформ».

Шарль Мишель написал в соцсети, что во время беседы с Президентом Казахстана обсудил сотрудничество в вопросах транспорта, связи и сырья.

Ранее сообщалось, что на полях саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.