Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров встретился с участниками избирательного процесса в городе Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Центризбиркома Нурлан Абдиров встретился с представителями политических партий, НПО, СМИ, членами общественного совета, депутатами маслихата, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов города Нур-Султана, а также со столичной молодежью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

17 марта 2022 года Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров в актовом зале ЕНУ имени Л.Н. Гумилева встретился с представителями политических партий, НПО, СМИ, членами общественного совета, депутатами маслихата, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов города Нур-Султана. В мероприятии приняли участие 357 человек.

На встрече были обсуждены политические реформы, озвученные в Послании Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года. В частности, вопросы модернизации избирательного процесса: внедрение смешанной избирательной системы при выборах депутатов Мажилиса и маслихатов областей, столицы, городов республиканского значения, а также мажоритарной – при формировании городских и районных маслихатов.

«Целью введения пропорциональной избирательной системы в 2007 и 2018 годах было развитие партийной системы, как на республиканском, так и на региональном уровнях. Мажоритарная избирательная система, в свою очередь, даст возможность пройти в органы представительной власти сильным личностям, которые не состоят в какой-либо партии, что в целом, повлияет на развитие политической конкуренции», - отметил Нурлан Абдиров. Также он подчеркнул, что формирование представительной власти по принципу смешанной избирательной системы даст палитру разносторонних мнений по решению запросов населения.

Кроме того, состоялась дискуссия по введению электронного голосования, упрощению законодательных требований в отношении кандидатов в депутаты маслихатов и сельских акимов, повышению статуса национальных наблюдателей, их прав и полномочий, оптимизации процедуры подсчета голосов на избирательных участках.

Также в этот день Председатель Центральной избирательной комиссии посетил Центр социального обслуживания «Шарапат», в здании которого создан избирательный участок. Он ознакомился с работой участковой избирательной комиссии в период выборов, а также обратил внимание на необходимость создания условий для голосования постояльцам Центра, большую часть которых составляют пожилые люди, ветераны, лица с инвалидностью.

18 марта т.г. Нурлан Абдирова встретился с представителями столичной молодежи в стенах Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Открывая встречу, он отметил, что в текущее время Центризбирком выезжает во все регионы страны для изучения мнения общественности по вопросам совершенствования избирательного процесса, и молодежь, а это – около 36% избирателей, является одной из значимых составляющих электората.

В ходе трехчасовой встречи состоялось активное обсуждение вопросов по внедрению пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, использованию социальных сетей при проведении предвыборной агитации, в том числе при организации предвыборных дебатов, а также информировании молодежи.

Представителями молодежных организаций было обращено внимание на проведение обучающих мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной культуры среди молодых избирателей.

Нурлан Абдиров поддержал предложение молодежи и подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании сделал акцент на необходимости развития политической культуры среди граждан страны, а электоральная культура является ее важной составляющей. Поэтому Центризбирком будет уделять данному вопросу особое внимание.

В ходе встречи Центризбиркомом был проведен онлайн-опрос среди молодежи по некоторым важным вопросам избирательного процесса: 54,5% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов. При этом, 10,1% проголосовали за стационарное электронное голосование на избирательных участках, 27,8% - за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное). Вместе с тем, за традиционную форму голосования бумажным бюллетенем проголосовало - 7,6%.

По итогам встречи представители молодежи выразили благодарность Председателю Центризбиркому за состоявшийся открытый диалог по актуальным вопросам электорального процесса.

Свою признательность глава Центральной избирательной комиссии выразил словами: «Я горжусь, что живу в это время, в этой стране, в этом городе, и что у нас политически грамотная, активная и креативная молодежь».

Также в этот день Нурлан Абдиров посетил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования IKOMEK 109, в котором ознакомился с работой call-центра в период выборов.