Председатель Ассоциации курдов поблагодарил казахов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Ассоциации курдов «Барбанг» Алматинской области Аладин Мустафаев выступил на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История распорядилась так, что у курдов нет своего независимого государства. И мы особенно тонко чувствуем, какое это великое счастье - быть независимыми, жить в своей стране, ставшей нам единственной Отчизной. Мы искренне разделяем радость и гордость казахского народа в эту историческую дату. Мой дед, депортированный в Казахстан в 40-е годы, в благодарность казахской семье, приютившей его родных, в честь хозяйки этого дома, назвал свою дочь - менің анам Қаймаш есімді. Он завещал нам всегда помнить добро, быть благодарными казахскому народу и передавать это из поколения в поколение», - сказал Аладин Мустафаев.

Он выразил благодарность казахскому народу.

«Наши огромные слова благодарности за то, что мы смогли реализовать себя на казахской земле: здесь среди курдов появились учёные, творческая интеллигенция, бизнесмены, работающие во благо настоящего и будущего нашей общей семьи, ядром которой является казахский народ. Огромную и неоценимую роль в судьбе каждого гражданина сыграла Ассамблея народа Казахстана. Она сплотила нас вокруг казахов и сделала нас единой нацией», - подчеркнул спикер.

Он обратился к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

«Многоуважаемый Нурсултан Абишевич, Вы создали «зеленый пояс» столицы. Господин Президент, а Вы поручили разработать национальный проект «Зеленый Казахстан» и высадить 2 миллиарда саженцев. Мы, члены Ассамблеи, в первых рядах по продвижению этих проектов. Молодёжным движением «Жаңғыру жолы» были высажены деревья на Аллее мира и согласия, а ещё 800 яблонь в Ботаническом саду столицы», - отметил спикер.

«Наша компания «Oskin» тоже занимается озеленением. Мы выращиваем растения разных пород. По инициативе Ассамблеи и ассоциации курдов «Барбанг» в честь 30-летия Независимости мы просим разрешить высадить в сердце нашей родины Нур-Султане 500 яблонь клубных сортов, а также 30 кубанских сосен. Все эти деревья прекрасно районированы и станут украшением нашей столицы», - заключил А. Мустафаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.