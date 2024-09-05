Предприятиям Костанайской области отказывают в получении электроэнергии

Дефицит электроэнергии является проблемой для регионов Казахстана, включая Костанайскую область. В последнее время нехватка электричества в регионе заметно ощутима. Особенно остро она отражается на предприятиях, которые в свое время не были частью генплана, а сейчас находятся на сложном пути, когда развитие есть, но имеются сдерживающие факторы. О том, сможет ли Костанайская область преодолеть энергокризис, и от чего это зависит — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Вопрос дефицита электроэнергии в регионе был поставлен несколько лет назад. Одними из первых почувствовали его нехватку предприниматели, которые планировали расширение своего производства, но были вынуждены приостановить развитие. Местный энерготранзит начал отказывать в заявках на получение дополнительных мощностей. Причина — тотальный дефицит электричества.

Одним из таких бизнесменов, кому пришел отказ, стал предприниматель Марат Мукужанов. Его производство направлено на изготовление металлических изделий для сферы энергетики. На рынке предприниматель уже не один год, но именно в последнее время столкнулся с тем, что из-за проволочек с отказами, оборудование целого предприятия не может работать на полную мощность. Соответственно, и о развитии бизнеса предпринимателю говорить не приходится.

Станки работают по очереди

Оборудование по производству изделий для сферы энергетики потребляет более 400 киловатт, но работа сейчас держится на 99 киловатт. Чтобы как-то поддерживать деятельность, приходится отключать и подключать станки, что крайне неудобно для производственного процесса.

— Еще полтора года назад обращался за получением дополнительных мощностей, но уже тогда был отказ. Все находится на пределе, на подстанциях. Как-то решить эту проблему пока невозможно. Сама подстанция загружена, и чтобы подать туда больше электроэнергии, необходимо перетянуть линию и поставить новые трансформаторы. По словам энергетиков, финансирование сюда не заложено. Дело очень далекого будущего. А строительство новых подстанций, которые обещают, предусмотрены для жилого сектора. Да, есть такой вариант, что кто-то из предприятий откажется, и мы даже готовы компенсировать, но вряд ли это возможно со стороны бизнеса, — заявил предприниматель.

По словам бизнесмена, в целом, развитие дается сложно. В основном, страдают предприятия.

— Мы находимся в промышленной зоне, и по идее, для нас должно было быть зарезервировано дополнительно некоторое количество мощностей. Но, как энергетики говорят, произошел быстрый рост строительства жилых массивов, и этот момент не был предусмотрен. Сейчас все находятся в этой ситуации. Насколько я понял, отказ получают и частные потребители, — отметил Мукужанов.

Будет ли решение проблемы?

Сам бизнесмен считает, что следует обратить внимание на эту проблему, пока она не стала масштабной.

— Рано или поздно, предприятия могут деградировать. Здесь помогут инвестиции в электросети. Нужно менять трансформаторы, перетягивать линии, строить вторые линии. Это вообще, в целом такой краеугольный камень всего региона. Если не будет электричества, то и работать тут ничего не будет. Что касается переезда — предлагают перенести наше предприятие в другое место — мы такой вариант рассмотреть тоже не можем. К сожалению, я не вижу действий в эту сторону решения этой проблемы, — посетовал он.

Глобальной модернизации сразу не получится

О текущей ситуации с энергодефицитом в регионе рассказал главный инженер ТОО «Межрегионэнерготранзит» Виктор Кирий. Он обозначил, что электричества на сегодня не хватает в Костанае и городе Тобыл.

— Началось формирование новых жилых микрорайонов в городе, которых по первоначальному генплану не было. И развитие электрических сетей здесь не предусмотрено. Сейчас местные исполнительные органы пытаются эту ситуацию исправить путем изменения генплана и проектирования новых электрических сетей, — отметил Виктор Кирий.

Что касается действующих подстанций и сетей, в небольшом количестве модернизация производится ежегодно. Однако, объемов утвержденной программы не хватает. Поэтому акцент сделан на болевых точках, чтобы удержать дальнейшую эксплуатацию изношенных сетей.

— Для полной модернизации нужны существенные средства. Например, чтобы снизить износ на 40%, потребуется минимум около 200 млрд тенге, а у нас ежегодная программа — 2 млрд тенге. Можете представить, какой порядок сумм. Чтобы все действительно реализовать, нужно найти финансирование для этих целей. По тарифу не дадут — это резкое увеличение получится, нужны какие-то иные транши. Во-первых, в частные компании транши не вливаются. Во-вторых, нужны льготные проценты для кредитования — под нынешний банковский процент они неподъемные. Ну и в-третьих, сегодня нет достаточных материальных ресурсов в стране. Если мы бросимся массово модернизировать сети, не будет достаточного количества оборудования. К тому же, большую часть оборудования наша страна не выпускает, его придется импортировать, — отметил спикер.

Еще одной болевой точкой является отсутствие специалистов в компании. По словам главного инженера, кадровый дефицит обусловлен недостаточно высокой зарплатой на энергопредприятиях.

Отказ предприятиям рассматривается в индивидуальном порядке

О том, что бизнесмены получают отказы в дополнительных мощностях электроэнергии, обсуждалось на одном из заседаний в региональной палате предпринимателей. Виктор Кирий подчеркнул, каждый отказ стоит рассматривать конкретно — в основном все они были связаны со строительством многоэтажных жилых домов. Получили те, кто успел на точечное строительство подать заявку. Сверх этого — уже предприятие разрешений не выдавало.

Чтобы снизить нагрузку и все-таки дать возможность реализовывать проекты, будут построены дополнительные подстанции.

— У нас планируется новая подстанция 220-Юг (район «Красный партизан»), мощностью 125 мегаватт. Также будут построены две подстанции по 25 мегаватт (мкр «Наримановка» и поселок «Мичурино»). Они позволят снять ограничение для строительства новых микрорайонов, также сюда переведут часть существующих нагрузок, что позволит снизить работу действующих подстанций (туда можно будет подключить заявки от ближайших потребителей), — заявил инженер.

Маленький просвет в этой ситуации — перенос своего предприятия туда, где электричество позволяет работать на полную мощность. В качестве примера, спикер привел недавно появившуюся индустриальную зону, где свою работу осуществляют несколько крупных машиностроительных комплексов. Поэтому тем, кому отказали либо надо будет переезжать в эту зону, либо подождать два года, когда появятся новые подстанции, которые дадут возможность предоставлять свободные мощности.