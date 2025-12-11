РУ
    14:53, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Предприятия торговли и общепита обязали размещать паспорт налогоплательщика у касс

    Правила и сроки формирования паспорта налогоплательщика разъяснили в Комитете государственных доходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    кьюар код
    Фото: Комитет государственных доходов Минфина РК

    Комитет государственных доходов сообщил об утверждении приказа министра финансов от 17 октября 2025 года № 917 «Об установлении Перечня сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, Правил и сроков его формирования и размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа». Документ принят в целях реализации пункта 4 статьи 36 Налогового кодекса Республики Казахстан.

    Приказ направлен на обеспечение открытого доступа к информации о налогоплательщиках, не относящейся к налоговой тайне. Введение механизма публичного размещения таких данных позволит гражданам, покупателям и пользователям услуг идентифицировать налогоплательщика для последующего направления обращений и жалоб при выявлении нарушений с его стороны.

    Паспорта налогоплательщика - это информационная карта субъекта предпринимательства, которая содержится в QR-коде. Код формирует орган государственных доходов.

    Принятые нормы повышают прозрачность и ответственность субъектов предпринимательства, создавая эффективный инструмент общественного контроля. Открытость сведений способствует укреплению доверия к налоговой системе и повышению уровня соблюдения налогового законодательства.

    Кроме того, налогоплательщик, осуществляющий деятельность в сферах общественного питания и торговли, обязан разместить паспорт налогоплательщика в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных местах для информирования населения.

    Паспорт налогоплательщика размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

    Жанара Мухамедиярова
