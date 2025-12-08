Предприятия оштрафовали на 470,7 млн тенге за нарушения трудовых прав работников
Государственными инспекторами труда, по состоянию на 1 декабря 2025 года, на 494 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 10,4 тыс. работниками на более чем 2,6 млрд тенге, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено почти 8 тысяч нарушений трудовых прав.
Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженности по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 3 781 предписание, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 470,7 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 10,1 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге.
Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
По данным на 1 декабря 2025 года, государственными инспекторами труда проведено 5 886 проверок, в ходе которых выявлены 7 902 нарушения, из них: в сфере труда – 6 362; по безопасности и охране труда – 1 495; занятости населения – 45.
В результате принятых мер защищены трудовые права 45 тыс. работников.