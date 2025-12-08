Предприятия оштрафовали на 470,7 млн тенге за нарушения трудовых прав работников

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено почти 8 тысяч нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженности по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 3 781 предписание, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 470,7 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 10,1 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 декабря 2025 года, государственными инспекторами труда проведено 5 886 проверок, в ходе которых выявлены 7 902 нарушения, из них: в сфере труда – 6 362; по безопасности и охране труда – 1 495; занятости населения – 45.

В результате принятых мер защищены трудовые права 45 тыс. работников.