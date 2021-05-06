Предприятия Меркенского района посетил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Меркенский район глава региона Бердибек Сапарбаев посетил несколько предприятий и ознакомился с ходом весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, расположенное в Сарымолдаевском сельском округе ТОО «Алкопищепром» по причине финансовых проблем простаивало последние пять лет. Но при этом хозяева предприятия сделали всё возможное, чтобы сохранить оборудование и кадры.

Теперь, по словам директора Рысбека Шокенова, пришло время перезапуститься. На ремонтно-восстановительные работы уже затрачено более 45 миллионов тенге. В первую очередь реанимируют завод по производству водки. Затем, по мере наращивания объемов, запустят завод по выпуску спирта. Последний штрих – наладка линии по производству консервированной продукции.

В течение месяца заводчане ожидают поступление дорогостоящего оборудования по считыванию акцизных марок, затем отправят в Министерство финансов заявку на получение лицензии на выпуск алкогольной продукции около 10 наименований. На первоначальном этапе планируется производить до 200 тысяч бутылок в месяц, налоговые отчисления составят около 90 миллионов тенге.

«Для запуска завода необходим хороший технолог. Нужно ускорить начало производства и привлечь на рабочие места местные кадры», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Меркенском центре реабилитации и адаптации детей-инвалидов планируют заняться лечением детей методом иппотерапии. По словам директора учреждения Клары Ракаевой, требуется капитальный ремонт спортзала, на стадии готовности ПСД на 50 миллионов тенге. Глава региона отметил, что решение будет принято после всестороннего рассмотрения вопроса.

В полной мере рельеф местности используется при поливе расположенных в предгорье шести гектаров яблоневых садов КХ «Равшан». При помощи насосов влагу доставляют в лотковые сети, оттуда она идет уже самотеком. Как сообщил Ахметжан Бадалов, в прошлом году получили рекордный урожай – 62 тонны яблок с гектара. Забирают продукцию прямо из сада компании северного и центрального регионов страны.

В ходе поездки аким области проверил ход строительства в центре села Мерке физкультурно-оздоровительного комплекса, возводимого рядом с Дворцом детей и юношества «Умид». Стоимость проекта 529,6 миллиона тенге, подрядчик – ТОО «Агроспецстрой». Здесь разместятся залы для занятия игровыми видами спорта, боксом и борьбой, установлены различные тренажеры. Работы выходят на финишную прямую, осталось провести отделочные работы и благоустроить территорию. Строители обещают ввести ФОК в эксплуатацию ко Дню столицы, 6 июля.

«Дворец детей и юношества и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс должны стать единым комплексом, предлагающим весь спектр услуг для ребят, от культуры, искусства до спорта. А доступ к расположенной между ними футбольной площадке необходимо обеспечить всем занимающимся здесь детям», - отметил Бердибек Сапарбаев.