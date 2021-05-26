Предпринимателям предлагают строить студдома и школы в обмен на госзаказ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице предпринимателям предлагают построить студенческие общежития и школы в обмен на размещение госзаказа на ближайшие 8 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей г. Нур-Султан.

В Палате предпринимателей г. Нур-Султан состоялась презентация инфраструктурных проектов в сфере образования, реализуемых АО «Финансовый центр». В их числе строительство и реконструкция студенческих общежитий и частных школ в рамках механизма размещения целевого государственного заказа.

Он предполагает гарантированные выплаты за одно койко-место или ученическое место в течение 8 лет в случае, если предприниматель построил или реконструировал объект за свой счет.

«Для примера, если вы построите общежитие на 500 койко-мест, выплаты государства за 1 койко-место составляют 122 МРП (в 2021 г. это 355 874 тенге), итого в год за 500 койко-мест государство выплатит вам 177,937 млн тенге. Выплаты в случае реконструкции уже готового общежития составляют 47 МРП за 1 койко-место (137 099 тенге)», – рассказал директор ДПиВК АО «Финансовый центр» Алпамыс Сатыбалдин.

Аналогичный механизм предусмотрен и для строительства и реконструкции частных школ. В этом случае выплаты за одно ученическое место составляют: при строительстве – 96 МРП, при реконструкции – 47 МРП.

«В Нур-Султане предприниматели также могут принять участие в строительстве студенческих общежитий и частных школ. Мы уже подобрали инвесторов по проектам, однако на данный момент в столице наблюдается дефицит финансирования по госпрограммам «ДКБ-2025» и «экономика простых вещей», поэтому их реализация остается под вопросом. Субсидирование заемных средств через фонд «Даму» и кредитование под 6% также на текущий момент проблематично. Предпринимателям необходимо понимание, будет ли дальнейшее выделение бюджета на субсидирование ставок по таким социально значимым проектам для города», – говорит директор Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Алмат Джунусов.

В целом по состоянию на май 2021 года в столице 12 учебных заведений испытывают потребность в студенческих общежитиях на 17 156 койко-мест. Дефицит по ученическим местам в школах составляет более 15 тысяч.

Разработчики отмечают, что вторым источником дохода может быть арендная плата от студентов, которая устанавливается самостоятельно собственником объекта. Например, в Нур-Султане это 10-15 тысяч тенге, в Кызылорде – 5-6 тысяч тенге, в Алматы – 25-40 тысяч тенге. Также можно предусмотреть коммерческие помещения на базе общежития – это столовые, парикмахерские, тренажерные залы. Итого от одного объекта будет как минимум три источника дохода.