Предпринимателям Алматы вернули миллиарды и отменили сотни незаконных решений

За прошлый год Советом Палаты предпринимателей Алматы было рассмотрено 33 вопроса, из них 21 решен. Это на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. Также отменено 109 незаконных предписаний и 264 результата профилактических контролей, а к ответственности привлечены 80 должностных лиц. В судах рассмотрено 6 дел, где защищены права 8 предпринимателей на сумму 48 млн тенге, а также прекращены 4 административных дела.

За первый квартал 2026 года уже защищены права 2049 предпринимателей на сумму более 1,3 млрд тенге, отменено 571 незаконное распоряжение и привлечены к ответственности 4 должностных лица.

Особое внимание, по словам руководителя отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Еркебулана Беймбет, уделяется обращениям, связанным с действиями налоговых органов. В ряде случаев выявлены факты необоснованных требований документов, блокировки счетов и вынесения уведомлений без нарушений.

Кейсы касались незаконных уведомлений и требований со стороны налоговых органов, возврата средств предпринимателям, блокировки банковских счетов, проблем при государственных закупках, в том числе невозврата обеспечительных взносов, а также несоблюдения условий контрактов. Отдельные обращения были связаны с противоречиями в договорах по государственным грантам, нарушениями при проверках бизнеса, вопросами наружной рекламы и избирательным подходом при распределении мер поддержки.

Отмечается, что по ряду кейсов уже достигнуты конкретные результаты: предпринимателям возвращены значительные суммы, отменены незаконные решения, а часть вопросов находится на контроле прокуратуры.

