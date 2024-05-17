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    15:34, 17 Май 2024 | GMT +6

    Предпринимательница из Атырау подала в суд на Кайрата Нуртаса

    Кайрат Нуртас
    Фото: Maqsut Narikbayev University

    Предпринимательница из Атырау подала в суд на известного певца Кайрата Нуртаса. Об этом сообщается на местном сайте AtyrauPress, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как стало известно, указанное дело было рассмотрено Алматинским областным судом в онлайн-режиме. Певец должен был выступить на новогоднем корпоративном вечере. Но организаторы не могли покрыть расходы певца в размере около 15 млн тенге, решили не проводить концерт, и сообщили об этом заранее, за 42 дня. По словам бизнесвумен, она договаривалась с матерью певца Гульзирой Айдарбековой в устной форме. Аванс в размере 1 000 долларов она выдала представителям певца в Алматы.

    — Когда я сообщила, что концерт не состоится, менеджер в очень грубой форме ответил, что деньги не будут возвращены. Затем удалил аудиозаписи. Я подала на артиста в суд. На первом заседании мы проиграли, но я обратилась еще раз, потому что хочу вернуть свои деньги, — говорит Ольга Хван.

    Суд не удовлетворил иск потерпевшей. Теперь она может оспорить решение суда в Верховном суде, в течение 6 месяцев. 

    Как сообщалось ранее, теперь в Казахстане будут штрафовать артистов за неэтичные поступки.

    Теги:
    Атырау Культура Бизнес Суды Новости шоу-бизнеса Казахстана
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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