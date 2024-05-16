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    12:56, 16 Май 2024 | GMT +6

    Штрафовать артистов за мат и неэтичное поведение предложили в Казахстане

    артист
    Фото: pixabay.com

    Министерство культуры и информации РК предложило ввести ответственность в отношении артистов за ненадлежащее, аморальное, неэтичное поведение, а также употребление ненормативной лексики и нахождение в нетрезвом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно приказу, за ненадлежащее, аморальное, неэтичное поведения артиста к зрителям в ходе культурно-массовых мероприятий, выраженное в употреблении ненормативной лексики, распития алкогольных напитков, нахождении в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также под воздействием психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, предлагается ввести штраф на физических лиц в размере 150 месячных расчетных показателей, на юридических лиц – в размере 300 месячных расчетных показателей.

    При повторном аналогичном нарушении в течение года штраф для физлиц составит 200 МРП и для юрлиц – 600 МРП.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА».

    Теги:
    Культура Современная культура Минкультуры и информации Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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