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Предприниматели Туркестанской области поддержали инициативу Елбасы

20 Марта 2020 22:38
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Предприниматели Туркестанской области поддержали инициативу Елбасы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Объединиться, чтобы вернуться к нормальному ритму жизни, призвал депутат областного маслихата, генеральный директор ТОО «Хлопкопром – Целлюлоза» К. Аббасов.

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«Ситуация с пандемией вируса объединила всех казахстанцев. Каждый старается внести свою лепту в борьбу. Предприниматели Туркестанской области не остались в стороне.

Как сказал Первый Президент Н. Назарбаев, в сложившейся ситуации каждый казахстанец должен поддержать действия Главы государства К. Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни.

Не вызывают сомнения и слова о том, что усилий одного государства недостаточно. Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику, следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Мы понимаем, что оперативные действия возможны только при наличии финансовой поддержки.

Полностью поддерживаю инициативу Елбасы о создании фонда для борьбы с вирусом. Тем более что у нас есть опыт. Благодаря нашей сплоченности, мы в кратчайшие сроки смогли справиться с бедой, настигшей город Арысь.

Весь коллектив ТОО «Хлопкопром – Целлюлоза», а это около 200 человек, мои избиратели Ордабасинского района желают побыстрее вернуться к нормальному ритму жизни. А это возможно только в том случае, если каждый из нас окажет помощь ближнему в борьбе с коронавирусом.

Как гражданин Казахстана, народный избранник, как предприниматель и руководитель коллектива, в ближайшие дни готов перечислить необходимую сумму в областной фонд. Уверен, что меня поддержат и другие предприниматели региона. Тем более что в новейшей истории Казахстана есть примеры того, когда в тяжелые времена отечественные предприниматели не оставались в стороне.

Только вместе мы сможем преодолеть трудности, с которыми столкнулся весь мир», - сказал К. Аббасов.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Общество, Коронавирус, Первый Президент - Елбасы, Коронавирус в РК,
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