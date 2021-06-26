Предприниматели обеспокоены ростом цен на стройматериалы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Системные проблемы предприятий Алматы и развитие предпринимательства в постпандемический период обсудили представители бизнес-сообщества на встрече с заместителем руководителя Администрации Президента РК Тимуром Сулейменовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города Алматы

Многие отрасли бизнеса потерпели существенный урон из-за пандемии и в наибольшей степени пострадали сектора торговли и услуг. Это транспорт, туризм, деятельность общественного питания, кинотеатры и гостиницы.

На диалоговой площадке директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов рассказал о текущем состоянии бизнеса и итогах проведения опроса. Благодаря опросу был составлен портрет постковидной реальности для предпринимателей. Были предложены системные меры поддержки, в виде прямого финансирования из бюджета зарплаты сотрудников и арендных платежей на время действия запретов и ограничений; отмены налогов и обязательных платежей на период действия запретов или ограничения деятельности; льготных ставок по кредитам.

По словам Айтуара Кошмамбетова, есть и плюсы сложившейся ситуации, пандемия привела к значительному росту онлайн-торговли и увеличило продажи по каналам B2C.

«Хотелось бы отметить, что вызовы по цифровизации услуг предпринимательства привели к созданию цифровой экосистемы для бизнеса. В Алматы работают порядка 60% (РК - 1,5 тыс. Алматы - 970) интернет-магазинов страны, на которые приходится более 71% всей интернет-торговли и услуг», - добавил он.

Несмотря на рост доли электронной торговли, также существуют такие барьеры, которые мешают полноценному переходу на онлайн. Это высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых средних предприятий, и несвоевременная доставка товаров.

«Предприниматели не могут воспользоваться отсрочкой по отдельным налогам и платежам для МСБ в пострадавших отраслях, так как законопроект еще не подписан. Помимо этого, отсрочка планируется только для ИПН и соцналога, без учёта остальных обязательных платежей с фонда оплаты труда», - озвучил проблему Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максим Барышев.

Председатель Регсовета отметил сложность ведения бизнеса из-за множества не связанных между собой систем и отчётов. Он предложил провести аудит всех сервисов и отчетов, которые обязаны предоставлять субъекты бизнеса на предмет дублирования предоставляемых данных и объединить все отчеты с прямой отправкой сведений в уполномоченный орган.

У каждой отрасли свои наболевшие вопросы, так Союз строительных отраслей обеспокоен резким скачком цен на основные строительные материалы длительными сроками прохождения государственной экспертизы. Согласно проведенным строительными организациями расчетам, конечная стоимость квадратного метра строительства, в том числе жилья, при существующих ценах на строительные материалы в среднем увеличится на 25-30%.

Также были озвучены причины удорожания цен на социально значимые продовольственные товары и предложено развитие сети оптово-распределительных центров, которое может обеспечить хранение сезонных продовольственных товаров. Помимо этого, обсуждался вопрос внедрения акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки.

Кирилл Польский, член Регионального совета, для развития экспортного потенциала страны предложил рассмотреть адресную поддержку перерабатывающих предприятий Казахстана и оказать содействие в части формирования внутренней цены на все группы металлов, добываемых, производимых и используемых в качестве сырья переработчиками Казахстана.

Не менее важным пунктом для бизнес-сообщества остается – освобождение от уплаты аренды имущества квазигоссектора, потому отдельные квазигосударственные компании по существу не исполняют его.

Алматинские товаропроизводители обратили внимание и на ряд проблем, возникающих в связи с запуском торговой площадки «Omarket». Они оказывают негативное влияние на доходность предприятий. Для решения этих проблем было предложено создать на торговой площадке отдельную вкладку ОТП, где государственные организации смогут приобретать товар напрямую у производителя. По мнению, Данияра Алшанбаева, члена Регсовета, это приведет к экономии бюджетных средств и даст возможность направить сэкономленные средства на не менее нужные статьи расходов.

Также предприниматели подняли вопросы касательно работ мониторинговых групп, утилизационного сбора, внедрения маркировки продуктов питания. Особому вниманию подлежит приказ Министра здравоохранения об установлении предельно допустимых цен на лекарства, который вот уже год не принимается.

По итогам встречи заместитель руководителя Администрации Президента РК дал ряд конкретных поручений акимату и Палате предпринимателей города Алматы по рассмотренным вопросам.

«Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства, для нас очень важен диалог между бизнесом и государством, особенно в постпандемический период. Постараемся максимально все решить и ускорить уничтожение возникающих барьеров», - резюмировал встречу Тимур Сулейменов.



