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Предприниматели Кентау оказали помощь землякам

6 Апреля 2020, 11:21
Предприниматели Кентау оказали помощь землякам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели Кентау оказывают помощь землякам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Уроженец города Кентау Туркестанской области председатель крестьянского хозяйства «Аделя» в Ордабасинском районе отправил 18 тонн огурцов и помидоров своим землякам. Подобную помощь Наль Абдиашим Закирулы оказал 5 500 нуждающимся жителям города Кентау в столь непростой период. 4 650 граждан – это инвалиды и одинокие престарелые, 750 - семья, получающие адресную социальную помощь.

Заниматься благотворительностью предприниматель намерен и дальше.

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