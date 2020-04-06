Предприниматели Кентау оказали помощь землякам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели Кентау оказывают помощь землякам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Уроженец города Кентау Туркестанской области председатель крестьянского хозяйства «Аделя» в Ордабасинском районе отправил 18 тонн огурцов и помидоров своим землякам. Подобную помощь Наль Абдиашим Закирулы оказал 5 500 нуждающимся жителям города Кентау в столь непростой период. 4 650 граждан – это инвалиды и одинокие престарелые, 750 - семья, получающие адресную социальную помощь.

Заниматься благотворительностью предприниматель намерен и дальше.