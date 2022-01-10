Предприниматели Алматы организовали горячие обеды военным и полицейским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей совместно с Ассоциацией общественного питания организовали горячие обеды сотрудникам социальных учреждений, военным и полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте по связям с общественностью НПП «Атамекен» сообщили, что в сего за три дня 5,9 тыс порций было доставлено в городскую и модульную больницы, станции скорой помощи, родильный дом, пожарную службу, детские дома также госпитали министерства внутренних дел и комитета национальной безопасности, районные РОВД города Алматы. Сегодня, 10 января волонтеры доставят еще 270 порций.

«Члены регионального совета предпринимателей Алматы стали волонтерами, привозили хлеб и воду, сами под пулями развозили обеды в больницы на посты в госпитали, детские дома», - рассказала советник председателя Ассоциации общественного питания РК Вероника Нурпеисова.

В Алматы постепенно возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков, аптек и АЗС. 9 января во всех районах мегаполиса открылись 77 супермаркетов. В городском штабе заверили, что запасов продовольствия в достаточном объеме.

Напомним, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.