Предпринимателей в Костанае оштрафовали на 234 млн тенге за завышение цен на продукты

Как рассказала руководитель отдела предпринимательства города Костаная Мира Казкеева, в 2024 году меры были значительно мягче: тогда было вынесено 98 предупреждений и лишь 3 штрафа на сумму 313,8 тысячи тенге.

– С 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в статью 204-4 КоАП РК, отменяющие этап предупреждения и вводящие штраф с первого нарушения. Размеры штрафов установлены в зависимости от категории бизнеса: физические лица, малый бизнес – 5 МРП (19 660 тенге), средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге) и крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге), – сообщила она.

При повторных нарушениях штрафные санкции увеличиваются вдвое и более. Контроль усиливается и в рамках работы по сдерживанию цен на СЗПТ. В городе продолжается подписание меморандумов с торговыми сетями, в которых фиксируются предельные цены. На сегодня заключено 37 таких соглашений.

Ранее в столице выявили более 70 нарушений по завышению цен на продукты.