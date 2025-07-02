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    08:29, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Предпринимателей в Костанае оштрафовали на 234 млн тенге за завышение цен на продукты

    С начала года за превышение допустимой торговой надбавки департаментом торговли города Костаная к ответственности привлечено 68 субъектов, из них 21 предприниматель оштрафован на общую сумму 233,9 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    продовольствие
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Как рассказала руководитель отдела предпринимательства города Костаная Мира Казкеева, в 2024 году меры были значительно мягче: тогда было вынесено 98 предупреждений и лишь 3 штрафа на сумму 313,8 тысячи тенге.

    – С 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в статью 204-4 КоАП РК, отменяющие этап предупреждения и вводящие штраф с первого нарушения. Размеры штрафов установлены в зависимости от категории бизнеса: физические лица, малый бизнес – 5 МРП (19 660 тенге), средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге) и крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге), – сообщила она.

    При повторных нарушениях штрафные санкции увеличиваются вдвое и более. Контроль усиливается и в рамках работы по сдерживанию цен на СЗПТ. В городе продолжается подписание меморандумов с торговыми сетями, в которых фиксируются предельные цены. На сегодня заключено 37 таких соглашений.

    Ранее в столице выявили более 70 нарушений по завышению цен на продукты.

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Регионы Цены и тарифы Продукты Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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