В Астане мониторят цены на соцпродукты: выявлено 73 нарушения

Как сообщили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства столицы, с начала 2025 года в Астане проводится работа по контролю за ценообразованием. В частности, действует региональная комиссия по расследованию посреднических схем, в состав которой входят представители государственных органов, правоохранительных структур и Палаты предпринимателей.

Комиссия выявляет необоснованные торговые надбавки, устраняет посреднические звенья и обеспечивает прозрачность формирования цен. С начала года было проведено 48 заседаний, в ходе которых зафиксировано 73 нарушения, связанных с превышением допустимой 15-процентной торговой надбавки. По итогам проверок наложено 54 штрафа на общую сумму порядка 2 млн тенге.

Проверки проводятся в торговых сетях и на рынках города. Во время выездных заседаний предпринимателям разъясняются нормы законодательства, в том числе досудебные процедуры защиты прав и требования по соблюдению ценовых ограничений.

Согласно статье 204‑4 Кодекса об административных правонарушениях, за превышение торговой надбавки на СЗПТ предусмотрена административная ответственность: штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства в размере трехсот месячных расчетных показателей.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин подтвердил наличие роста цен на ряд социально значимых товаров.