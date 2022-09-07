Предпринимателей оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам в Алматы
«В ходе проверок выявлено 390 нарушений норм трудового законодательства, выдано 220 предписаний об устранении нарушений законности», - сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления инспекции труда Еркинбек Амиргалиев.
Спикер отметил, что привлечено к административной ответственности 179 юридических лиц (индивидуальные предприниматели, субъекты среднего и крупного предпринимательства) на сумму 24,2 млн тенге за несвоевременную выплату заработной платы, из них 86 юрлиц - на сумму 18 млн тенге. Рассмотрено 3136 обращений физических и юридических лиц.
«Задолженность по заработной плате погашена на 212 предприятиях на сумму 300,8 млн тенге, тем самым защищены трудовые права 642 работника», - сказал он.
Также с начала года зарегистрировано 59 несчастных случаев, связанных с производством. Количество пострадавших - 70, из них 6 человек со смертельным исходом. Получили травмы тяжелой степени 21 человек, легкой степени - 43.