Предпринимателей оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления инспекции труда Алматы с начала года провели 320 внеплановых проверок, направленных на защиту трудовых прав граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверок выявлено 390 нарушений норм трудового законодательства, выдано 220 предписаний об устранении нарушений законности», - сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления инспекции труда Еркинбек Амиргалиев.

Спикер отметил, что привлечено к административной ответственности 179 юридических лиц (индивидуальные предприниматели, субъекты среднего и крупного предпринимательства) на сумму 24,2 млн тенге за несвоевременную выплату заработной платы, из них 86 юрлиц - на сумму 18 млн тенге. Рассмотрено 3136 обращений физических и юридических лиц.

«Задолженность по заработной плате погашена на 212 предприятиях на сумму 300,8 млн тенге, тем самым защищены трудовые права 642 работника», - сказал он.

Также с начала года зарегистрировано 59 несчастных случаев, связанных с производством. Количество пострадавших - 70, из них 6 человек со смертельным исходом. Получили травмы тяжелой степени 21 человек, легкой степени - 43.