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Предпринимательскую улицу планируют создать в Нур-Султане

14 Января 2021 03:00
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Предпринимательскую улицу планируют создать в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» планируется благоустройство проспекта Республики столицы как места концентрации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Центра урбанистики столицы.

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«Наши планы нацелены на перемены и быстрые результаты.

Сегодня на всех континентах рыночная торговля и легкая промышленность развиваются на улицах. Много ярких примеров, таких как улица Бродвей в Нью-Йорке, Оксфорд - в Лондоне и многие другие мировые города, которые поддерживают экономику на улицах. С 2006 года в США не зарегистрирован ни один новый шоппинг-молл. Они убеждены, что ритейл и бизнес должны развиваться на улицах», - аргументировали в центре.



Данный подход побуждает население перемещаться пешком, тем самым быть активными и здоровыми. Сегодня во всём мире это уже реабилитационная мера, отметили здесь.

«Нам, в свою очередь, необходимо развивать предпринимательские улицы в городе, где будут качественные услуги и товары. Создавать причины для променада на улице. Необходимо адаптировать улицы к требованиям нового времени и создать на наших улицах активность», - разъяснили в Центре урбанистики.

Эти результаты спровоцируют подъем экономики и создадут условия для пешеходного перемещения, послужат увеличению доходности населения, появлению новых рабочих мест, росту экономики и социального эффекта, резюмировали в организации.


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#Малый бизнес   #Нур-Султан   #ЖКХ   #Строительство   #Общество  
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