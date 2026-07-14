Предприниматель поставлял детскому саду в Атырау рис за 21 тысячу тенге за килограмм

В Атырауской области выявили предпринимателя, поставлявшего в детский сад рис по цене 21 тысяча тенге за килограмм, передает корреспондент Kazinform.

Данный факт вскрылся в ходе цифрового анализа цен на социально значимые продовольственные товары. В настоящее время по указанному факту проводится проверка.

По словам руководителя управления Департамента экономических расследований по Атырауской области Бекболата Анесова, в результате цифрового анализа цен на социально значимые продовольственные товары было определено более 10 крупных поставщиков, которые необоснованно превысили предельную торговую надбавку в 15 процентов.

— Применив торговую надбавку с превышением более чем на 3500 процентов, он поставлял обычный рис в частный детский сад по 21 тысяче тенге за 1 килограмм. Этот вопрос был рассмотрен на комиссии при акимате Атырауской области. В ближайшее время в отношении предпринимателя будут приняты меры, — сообщил Бекболат Анесов.

В департаменте подвели итоги полугодия и сообщили, что с начала года через систему «Кибернадзор» было заблокировано 398 интернет-ссылок, ведущих на онлайн-казино и теневые игровые платформы, а также 45 интернет-ссылок, связанных с деятельностью финансовых пирамид.

За 6 месяцев было завершено 50 процентов уголовных дел, находившихся в производстве, и 12 уголовных дел направлено в суд. По завершенным делам из 109,9 млн тенге ущерба, причиненного государству, 21,1 млн тенге удалось возместить еще в ходе досудебного расследования.

Врач в Атырау брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге.