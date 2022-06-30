30 Июня 2022 15:38

Предприниматель подал иск в суд МФЦА из-за неисполнения обязательств государством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Нур-Султана Алмат Жунусов сообщил о несинхронной работе в рамках проекта ГЧП по строительству школ в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне 2021 года мы посещали строящиеся по механизму ГЧП школы и говорили о необходимости синхронной работы государственного и частного партнеров. Остались те же самые вопросы: инженерные сети, подъездные пути не успевают за ходом самого строительства школ. Просим еще раз обратить на это внимание при реализации проектов ГЧП», - сказал Алмат Жунусов на заседании маслихата.

Отдельные вопросы, по его словам, вызывает сложившаяся ситуация по одному из проектов ГЧП касательно строительства детского сада, район улиц 29 и 36.

«Договор заключен в 2017 году, по проекту приняты государственные обязательства, объект введен в эксплуатацию, но не передан в коммунальную собственность. В настоящее время частным партнером подан иск в суд Международного финансового центра «Астана» касательно убытков и упущенной выгоды частного партнера», – заявил депутат.





Фото: court.aifc.kz