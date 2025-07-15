Предприниматель отсудил почти 40 млн тенге компенсации за годы под следствием
Акмолинский областной суд удовлетворил иск жителя региона, который три года провел под стражей и домашним арестом по делу, впоследствии закрытому за отсутствием состава преступления. Общая сумма компенсаций — 39,8 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе суда, истец — руководитель ТОО и крестьянского хозяйства — добивался возмещения материального ущерба, утраченной зарплаты, компенсации морального вреда, а также извинений от полиции через СМИ. Ответчиками выступали Министерство финансов РК и департамент полиции.
По материалам дела, в октябре 2019 года в отношении гражданина было начато расследование по обвинению в создании и участии в ОПГ и хищении имущества. С сентября 2020 по июль 2023 года он находился под стражей и под домашним арестом. В декабре 2023 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
Истец указал, что из-за незаконного уголовного преследования он не мог вести бизнес, лишился доходов, а его ТОО в 2021 году было признано банкротом. Кроме того, в 2023 году он утратил право землепользования.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и постановил взыскать:
- 14 млн тенге — за оплату услуг адвоката;
- 16,8 млн тенге — как сумму утраченной заработной платы;
- 9 млн тенге — в качестве компенсации морального вреда.
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