    11:29, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Предприниматель оштрафован за завышение цен на продукцию в ЗКО

    В Уральске выявлен факт продажи огурцов и помидоров по ценам, превышающим предельно допустимую торговую надбавку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области Эльмира Киматова, в декабре 2025 года приказом министра торговли и интеграции РК перечень социально значимых продовольственных товаров был расширен с 19 до 31 наименования.

    По ее словам, в список вошли огурцы, помидоры, яблоки, сыр, черный чай, сметана и другие продукты питания.

    — Независимо от того, являются ли огурцы и помидоры импортными или выращенными в местных теплицах, их цены не всегда устраивают потребителей. Хотя законодательством установлено, что торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%, не все предприниматели соблюдают это требование, — отметила Э. Киматова.

    По ее информации, в марте департамент выявил, что в торговых сетях Уральска наценка на огурцы составляла от 117,3% до 236,9%, а на помидоры — 66,6%. Такие действия противоречат статье 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности», согласно которой предельная торговая надбавка не должна превышать 15% от отпускной или оптовой цены производителя.

    — В связи с этим в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело и наложен штраф, — добавила глава департамента.

    Ранее отсутствие ценников и завышенные надбавки выявили в магазинах ВКО.

    Данагуль Карбаева
