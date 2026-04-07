Предприниматель оштрафован за завышение цен на продукцию в ЗКО

Как сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области Эльмира Киматова, в декабре 2025 года приказом министра торговли и интеграции РК перечень социально значимых продовольственных товаров был расширен с 19 до 31 наименования.

По ее словам, в список вошли огурцы, помидоры, яблоки, сыр, черный чай, сметана и другие продукты питания.

— Независимо от того, являются ли огурцы и помидоры импортными или выращенными в местных теплицах, их цены не всегда устраивают потребителей. Хотя законодательством установлено, что торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%, не все предприниматели соблюдают это требование, — отметила Э. Киматова.

По ее информации, в марте департамент выявил, что в торговых сетях Уральска наценка на огурцы составляла от 117,3% до 236,9%, а на помидоры — 66,6%. Такие действия противоречат статье 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности», согласно которой предельная торговая надбавка не должна превышать 15% от отпускной или оптовой цены производителя.

— В связи с этим в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело и наложен штраф, — добавила глава департамента.

