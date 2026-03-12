Отсутствие ценников и завышенные надбавки выявили в магазинах ВКО

В некоторых магазинах товары продавались без ценников, а на отдельные социально значимые продукты была установлена надбавка выше допустимой.

Проверку провели сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей. Специалисты осмотрели торговые точки и обнаружили, что часть продукции на прилавках не имеет ценников.

Нарушения зафиксированы на различных категориях товаров, включая овощи, мясную и молочную продукцию.

Кроме того, инспекторы выявили превышение предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

— В ходе проверки установлены факты отсутствия ценников, а также превышения допустимой торговой надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары, включая яйца и сахар, — сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Согласно действующим правилам, торговая надбавка на такие товары не должна превышать 15%.

По итогам проверки к предпринимателям применены меры административной ответственности.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане замедляется пятый месяц подряд.