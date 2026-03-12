РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 12 Март 2026 | GMT +5

    Отсутствие ценников и завышенные надбавки выявили в магазинах ВКО

    В райцентре Уланского района Восточно-Казахстанской области — посёлке имени Касыма Кайсенова — проверки выявили нарушения правил торговли, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    продукты, продовольствие
    Фото: Daily Express

    В некоторых магазинах товары продавались без ценников, а на отдельные социально значимые продукты была установлена надбавка выше допустимой.

    Проверку провели сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей. Специалисты осмотрели торговые точки и обнаружили, что часть продукции на прилавках не имеет ценников.

    Нарушения зафиксированы на различных категориях товаров, включая овощи, мясную и молочную продукцию.

    Кроме того, инспекторы выявили превышение предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

    — В ходе проверки установлены факты отсутствия ценников, а также превышения допустимой торговой надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары, включая яйца и сахар, — сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

    Согласно действующим правилам, торговая надбавка на такие товары не должна превышать 15%.

    По итогам проверки к предпринимателям применены меры административной ответственности.

    Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане замедляется пятый месяц подряд.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Торговля Цены и тарифы Продукты
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
    Сейчас читают