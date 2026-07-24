Предприниматель через суд отменил налоговую проверку с доначислением более 405 млн теңге в Костанае

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело поступило в Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области по экстерриториальной подсудности.

Предприниматель оспорил уведомление Департамента государственных доходов по Мангистауской области, вынесенное по итогам внеплановой тематической проверки исполнения налоговых обязательств по индивидуальному подоходному налогу за период с января 2021 года по декабрь 2023 года.

По результатам проверки налоговый орган доначислил предпринимателю более 263,5 млн теңге индивидуального подоходного налога и свыше 141,4 млн теңге пени.

В ходе судебного разбирательства установлено, что врученный предпринимателю проверочный лист не соответствовал утвержденной форме и содержал существенные отличия. Кроме того, были нарушены сроки проведения налоговой проверки, а также требования статьи 158 Налогового кодекса к оформлению акта проверки.

Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения влекут недействительность проверки и ее результатов.

В итоге административный иск был удовлетворен в полном объеме, а уведомление о результатах проверки отменено.

Решение суда вступило в законную силу.

Накануне, более 250 млн теңге недоплаченного налога на имущество взыскали в Атырауской области.