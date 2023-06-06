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Предпосылок для кризиса нет – Минсельхоз о ситуации с кормом для скота

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2023, 16:44
Предпосылок для кризиса нет – Минсельхоз о ситуации с кормом для скота

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев ответил на вопросы журналистов о ситуации с кормом для скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Казгидромета, у нас весенний период очень хорошо прошел. По влагозарядке ситуация на уровне среднегодовых норм. Поэтому, ухудшение не прогнозируется», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

По его словам, в целом, прогнозы Казгидромета на лето оптимистичные.

«На июнь ожидаются среднегодовые нормы выпадения осадков, на июль и август по большей части территории Казахстана прогнозы оптимистичные. Остаются только западные и южные регионы, там будем держать на контроле. Пока предпосылок для кризиса нет», - добавил министр.


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