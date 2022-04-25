Предпоследнее место занимает Казахстан среди стран ЕЭС по уровню газификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Газоснабжением охвачено население десяти областей. Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня уровень газификации страны составляет 57,7%, то есть прямой доступ к газу имеет чуть более половины населения страны или 11 млн. казахстанцев. Газоснабжением охвачено население десяти областей и городов Алматы, Шымкента, из них только в семи регионах этот показатель превышает 90%», - сказал Ерик Султанов на Правчасе в Сенате Парламента РК.

В то же время, уровень газификации в Карагандинской области составляет 3,5%, Восточно-Казахстанской – 1,3%, а в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях газоснабжение отсутствует.

При этом сроки и пути газификации этих областей окончательно не определены.

«Предложенные ранее инициативы акиматов северных регионов, несмотря на полученную поддержку, так и не нашли пути реализации. Кроме того, строительство магистрального газопровода «Сарыарка», направленного на решение этого вопроса, ведется с отставанием. На эту проблему неоднократно обращал внимание Глава государства», - отметил депутат.

В целом, по его словам, сегодня по уровню газификации Казахстан занимает предпоследнее место среди государств-членов Евразийского экономического союза, опережая только Кыргызстан (32%) и значительно отставая от Армении, где по данным ЕЭК за 2019 год уровень газификации составил – 96%, Белоруссии – 97% и России – 70,1%.