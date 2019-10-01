Предпоказ фильма о Бекзате Саттарханове прошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября в городе Туркестан прошел закрытый показ художественного фильма «Бекзат», снятого по заказу агентства «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Главным героем картины стал чемпион Олимпийских игр в Сиднее Бекзат Саттарханов. Прокат фильма в кинотеатрах страны стартует 3 октября.





«Можно бесконечно говорить о Бекзате Саттарханове, в 20 лет он стал настоящей легендой, прославил свою страну на весь мир. Его смерть стала невосполнимой потерей для всех казахстанцев. Мы считаем свои долгом донести до молодежи историю о Бекзате Саттарханове и поэтому агентство «Хабар» является инициатором первой автобиографической драмы о спортсмене. Патриотизм, честь Бекзата вдохновят современную молодёжь, а его упорство и достижения дадут стимул на ведение здорового образа жизни», - сказал первый заместитель председателя Правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев во время предпоказа.

Родители Бекзата Саттарханова стали почетными гостями мероприятия.

«В возрасте 20 лет он сделал все, что только мог для своей страны. Какие награды мы бы не подарили Бекзату, какие фильмы мы бы не сняли о Бекзате, я думаю, это всегда будет актуально. Бекзат является образцом для молодежи ... его мораль, уважение к старшим, его патриотизм, прямолинейность, стремление к цели - это те черты, которые нужны современной казахстанской молодежи», - сказал отец Бекзата Саттарханова Сейлхан Саттарханов.

Сюжетная линия фильма включает в себя три этапа жизни Бекзата - детство, период становления и последние моменты. Детство Бекзата прошло в трудный период – в начале 90-х годов. Жизнь небольшого аула, расположенного вдоль железной дороги в городе Туркестан, представлена в картине глазами маленького Бекзата. Каждый день он растит в себе мечту, которая подвергается всевозможным испытаниям.

Однажды родители приводят Бекзата в секцию по борьбе. Там Бекзат сразу же сумел отличиться своей манерой боя. Позже по определенным обстоятельствам спортсмена переводят в бокс. С самой первой тренировки у него появляется особая любовь к этому виду спорта. Бекзат начинает тренироваться каждый день и вскоре становится чемпионом на соревнованиях в Туркестане. После выступления в Германии Бекзат переходит на новый уровень и начинает готовиться к крупным соревнованиям. В 1999 году Саттарханов получил серебряную медаль на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте, и получил путевку на Олимпийские игры. Так, в 2000 году в Сиднее он завоевал золотую медаль.

Режиссером картины выступил Мурат Бидосов, сценаристом - Сержан Закерулы.

Съемки фильма проходили в Туркестане, Алматы и Стамбуле. Главную роль играет молодой актер Самат Азимкулов, который является дважды чемпионом Казахстана по кикбоксингу. Кроме того, в картине снимались Галымбек Оспанов, Мурат Жарылкасынов, Майра Макулбекова, Дулыга Акмолда, Куаныш Мукатай, Бакдаулет Шаймахан и другие.







