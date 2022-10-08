Предпоказ фильма «Абайдың соңғы күндері» состоялся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся предпоказ исторического документального фильма «Абайдың соңғы күндері», который был снят по заказу АО «Агентство «Хабар». Фильм повествует о последних 40 днях жизни великого мыслителя, о которых мало что известно современному зрителю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства «Хабар».

Как провел последние 40 дней жизни великий Абай? Как он перенес смерть сына Магауи? Что он чувствовал? О чем говорил? Именно об этом расскажет новый документальный фильм, авторами которого являются писатель-журналист Канат Тлеухан и литературовед-публицист Багашар Турсынбайулы.

«Мы показали только один этап из жизни мыслителя. В 1904 году с жайлау Балашакпак вернулись останки Абая. По словам Уасила Магауиякызы, жизнь Абая прервалась в местности Кырыкошак неподалеку от Балашакпак. В фильме освещены последние 40 дней жизни поэта до трагического события. Все знают Абая как великого гения, но, прежде всего, он был человеком. Абай тяжело переживал утрату сыновей - Оспана и Абиша. Но тогда был жив Магауия, который был его опорой и надеждой. Однако болезнь не пощадила и Магаша. Это был самый тяжелый удар в жизни поэта. Надеемся, что зрители откроют для себя великого Абая с новой стороны», - сказал Канат Тлеухан.

Документальный фильм «Абайдың соңғы күндері» ценен тем, что в нем задействованы уникальные личности, которые являются настоящими знатоками важных периодов жизни и творчества великого поэта. Среди них: Нәстілек Сәменбетов – племянник Уәйіс Шондыбайұлы, который был учеником Абая; Шағжан Исабаев – сын прославленного Бекена Исабаева, летописец; Құсман Берлешов – потомок Тәңірберді Құнанбайұлы, Манатай Балтақайұлы – потомок Ырғызбая. Режиссер фильма – член Союза писателей Казахстана Бекзат Смадияр, продюсер – поэт Серик Калиев.

«Абайдың соңғы күндері» - это один из уникальных проектов Агентства «Хабар» в новом телесезоне. Фильм, представленный журналистом, писателем Канатом Тлеуханом, позволяет совершенно по-новому взглянуть на личность Абая, творчество которого является настоящим достоянием казахского народа. Воспоминания героев фильма, важные исторические факты и детали тех трагических дней заставляют зрителей многое переосмыслить»,- отметил председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали.

Самую ожидаемую премьеру этого сезона покажут телезрителям ко Дню Республики на телеканале «Хабар».