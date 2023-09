Предпочитают казахстанскую муку: китайцы в одночасье разбирают товары Made in KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На китайской электронной торговой площадке JD com открылся национальный павильон Казахстана. Казахстанские продукты питания, начиная от чупа-чусов, разных шоколадок до сухого верблюжьего молока, стали доступны местному населению. Отечественные товары Made in KZ сразу же начали пользоваться спросом. В одночасье китайцы скупили всю казахстанскую муку и некоторые виды товаров. Корреспондент МИА «Казинформ» во время посещения складов JD com узнала, почему отечественная продукция так востребована среди жителей Поднебесной.



Более 50 стран открыли свыше 100 национальных павильонов на платформе JD com. В марте этого года было подписано соглашение об открытии Национального павильона Казахстана. Сегодня уже ряд казахстанских товаров можно приобрести в национальном павильоне. На электронной торговой площадке представлены более 40 видов казахстанской продукции. Это и разные снеки, шоколадки, печенья, вафли, чаи, сухое верблюжье молоко, подсолнечное масло, халва, чупа-чупсы. Однако самые популярные казахстанские товары – пшеничная мука и сухое верблюжье молоко.

«Казахстанская пшеничная мука очень понравилась китайцам. В вашей стране мука вкусная по сравнению с нашей. Наш народ хочет приобрести не просто доступную продукцию по цене. Мы стремимся выбирать высококачественный товар. Как только казахстанская мука появилась на сайте электронной торговой площадки, ее быстро раскупили. Китайские покупатели предпочитают вашу муку», - рассказала представитель компании JD com Вивиан Янг.

По ее словам, казахстанская продукция пользуется спросом ввиду высокого качества. Сельхозпродукция натуральная без добавок и ГМО.

«Наш народ заботится о своем здоровье. Поэтому стремимся приобрести высококачественные продукты. Верблюжье молоко в особенности пользуется спросом среди пожилых людей. Оно укрепляет иммунитет, имеет полезные свойства для здоровья человека», - отметила Вивиан Янг.

Поэтому китайцы ждут увеличения количества товаров на электронной торговой площадке JD Com.

В Китае местный народ уже привык заказывать товары через онлайн платформы. Если раньше они часто ходили на рынки и сами выбирали продукты, сейчас же предпочитают доставку до дома. Пандемия изменила многие привычки людей. Население научилось делать онлайн заказы. Поэтому коронавирус стал вызовом и возможностью не только для людей, но и для электронной торговой площадки JD com.

JD com стремительно развивается не только в Китае, но и за пределами страны. Зарубежные страны уже построили склады, где хранят различные товары из Поднебесной.

Напомним, что 18 мая Президент страны Касым-Жомарт Токаев открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com.

Глава государства отметил, что продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.

JD com (Jingdong Mall) – крупнейшая онлайн-платформа для продажи товаров и услуг в Китае, основанная в 1998 году. Пользователями площадки онлайн-ритейлера являются свыше 400 миллионов человек. В 2022 году чистый доход JD com составил 1 триллион юаней, что позволило ей выйти на первое место среди китайских электронных площадок.

Крупный офис и склады расположены именно в Пекине. В трех огромных павильонах отрабатываются заказы от клиентов. Здесь есть три склада, где отбирают, собирают, упаковывают и отправляют товары. На территории склада имеются комнаты для отдыха.

JD com соединил более 1000 регионов по производству сельскохозяйственной продукции в Китае, что непосредственно принесло пользу большому числу фермеров, специализирующихся на местных деликатесах в сельской местности.

Позволил деревням достичь объема производства в 700 миллиардов юаней (около 91 миллиарда долларов США) и помог почти миллиону фермеров значительно увеличить свои доходы (по состоянию на август 2022 года).

Напрямую связан с более чем 500 крупными овощными базами по всему Китаю, является соучредителем цифровых интеллектуальных ферм с более чем 70 местными партнерами.

Открыто более 700 онлайн-павильонов с сельскохозяйственными деликатесами и товарами ручной работы для поддержки фермеров из отдаленных и слаборазвитых районов. Созданы возможности для трудоустройства и социального обеспечения, которыми воспользовались более 1 миллиона сельских жителей.