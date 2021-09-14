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    16:29, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Предотвратить проведение большого пикника в карантин намерены в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будут приняты меры для того, чтобы не допустить проведение традиционного пикника от журнала Esquire. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Массовое мероприятие запланировано на 18 сентября в Алматы на территории одного из гольф-клубов. Также сообщается, что вход на мероприятие будет доступен по «Ashyq».

    В департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы отметили, что массовые мероприятия в городе запрещены.

    «Будет отправлена мониторинговая группа и выставлены патрульные машины полиции для блокирования данного мероприятия», - отметил Садвакас Байгабулов.

    Напомним, 8 августа на территории отеля Royal Tulip Almaty прошло открытие бургерной Black Star Burger с участием казахстанских блогеров и артистов. Позже организаторы и участники мероприятия были оштрафованы.


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